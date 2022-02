STASERA TUTTO È POSSIBILE | DE MARTINO RIAPRE LA SALA GIOCHI DI RAI2 CON TANTE NOVITÀ

(Di martedì 15 febbraio 2022) Vip eper metterli alla prova, situazioni esilaranti e momenti di leggerezza. Torna il programma che fa divertire tutti: il comedy show “”, in onda da questa sera, martedì 15 febbraio, alle 21.20 su. Otto puntate con la conduzione, anche in questa settima edizione, di Stefano De. Al suo fianco, confermati come ospiti fissi: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l’imitatore Vincenzo De Lucia. Ogni puntata avrà un tema e sarà un susseguirsi die prove tutte da ridere durante le quali si cimenteranno gli ospiti del programma. Per la prima puntata, a tema Musica, arriveranno sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli: Cristina D’Avena, Mago Forest, Nathalie Guetta, Stash, Francesco Cicchella e Marta Filippi. Tra i ...

in televisione, 15 febbraio 2022: Lea, Stasera Tutto è possibile, partita Paris Saint Germain - Real Madrid Quali sono i programmi in onda oggi, 15 febbraio, in prima serata? Su Rai1 andrà in onda la seconda puntata della fiction Lea - Un ...