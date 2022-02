Serie A | la classifica a confronto dopo 25 giornate

Leggi su 11contro11

(Di martedì 15 febbraio 2022) La 25^ giornata diA regala un importante variazione di, figlia anche delcon quella passata. Il Milan (+2), infatti, è salito in vetta alla graduatoria grazie al successo di misura sulla Sampdoria (-8), approfittando dell’1-1 maturato tra Napoli (+9) e Inter (-5) allo stadio Diego Armando Maradona. In attesa del recupero dei nerazzurri contro il Bologna, i rossoneri si godono il primato, con la consapevolezza di non avere altri impegni oltre il campionato e la semifinale di Coppa Italia proprio contro i “cugini”, chiamati, dal canto proprio, ad affrontare il Liverpool in Champions League. Problematica analoga anche per i partenopei, che affronteranno il Barcellona in Europa League. In altre parole, la strada per il 19° Scudetto rossonero sembra essere in discesa. Resta lontana dal terzetto di testa la ...