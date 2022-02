Sci alpino | Nadia Delago si tinge di bronzo in discesa a Pechino 2022! La prova dell’azzurra – VIDEO

Leggi su oasport

(Di martedì 15 febbraio 2022) Un argento e un: è questo il bilancio dell’Italia in questafemminile delle Olimpiadi Invernali di(Cina). Una grande prestazione di squadra quella della compagine tricolore che sulle nevi di Yanquing ha visto salire sul podio una strepitosa Sofia Goggia (argento) e una altrettanto fantastica), al primo podio a questi livelli, dopo averlo sfiorato più volte in Coppa del Mondo. E’ stata la svizzera Corinne Suter, campionessa del mondo in carica, a rovinare la festa in casa Italia, con Elena Curtoni al termine quinta. Tuttavia resta la grande soddisfazione di due medaglie olimpiche in un solo colpo che in questa specialità non era mai accaduto ai Giochi. Sci, Sofia Goggia risorge ed è argento a 0.16 da Corinne Suter. ...