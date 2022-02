RISULTATI | SIW Tuesday Night System Episode #41 15 02 2022

(Di martedì 15 febbraio 2022) Idella 41° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Twitch della SIW) andato in scena Martedì: – Merak batte Pegaso – Adriano batte Doc Miller #1 Contender Tag Team Match for SIW WILDBOAR Tag Team Title – Ammazza Eroi (Costantino & Jet) battono Rafael & Vertigo e diventano Nuovi #1 Contender

(Clicca QUI per leggere i risultati dell'ultima puntata!) Dopo quanto accaduto sette giorni fa, il Campione Italiano SIW Tempesta sarà sul ring di System, mentre gli Heroes' Hunters affronteranno ...