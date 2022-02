PSG, che bordata al Real Madrid da parte di Al Khelaifi! (Di martedì 15 febbraio 2022) Tra Paris Saint-Germain e Real Madrid è sfida totale, in campo e fuori. Intervenuto ai microfoni di Canal+ prima dell’inizio della gara, il presidente del club francese Nasser Al-Khelaifi ha parlato del suo rapporto con la dirigenza delle Merengues e del futuro di Kylian Mbappè, futuro sposo proprio del Real Madrid. Queste le sue dichiarazioni: Nasser Al-Khelaifi“Non lo nasconderò, lo sanno tutti. Non abbiamo quasi nessuna relazione. Non tornerò indietro su quello che è successo. Abbiamo opinioni, mentalità e obiettivi molto diversi. Io credo nel calcio accessibile a tutti, dal club più piccolo al più grande. Questo è ciò in cui credo e loro non la pensano allo stesso modo. “Il futuro di Mbappè?“Kylian è un grande campione, con una mente d’oro, un professionista esemplare. Posso confermarvi che lui pensa solo a ... Leggi su rompipallone (Di martedì 15 febbraio 2022) Tra Paris Saint-Germain eè sfida totale, in campo e fuori. Intervenuto ai microfoni di Canal+ prima dell’inizio della gara, il presidente del club francese Nasser Al-Khelaifi ha parlato del suo rapporto con la dirigenza delle Merengues e del futuro di Kylian Mbappè, futuro sposo proprio del. Queste le sue dichiarazioni: Nasser Al-Khelaifi“Non lo nasconderò, lo sanno tutti. Non abbiamo quasi nessuna relazione. Non tornerò indietro su quello che è successo. Abbiamo opinioni, mentalità e obiettivi molto diversi. Io credo nel calcio accessibile a tutti, dal club più piccolo al più grande. Questo è ciò in cui credo e loro non la pensano allo stesso modo. “Il futuro di Mbappè?“Kylian è un grande campione, con una mente d’oro, un professionista esemplare. Posso confermarvi che lui pensa solo a ...

