Pechino 2022, doppietta in discesa per l'Italia: Goggia argento e Delago bronzo (Di martedì 15 febbraio 2022) Pechino – Leggendaria. Non ci sono altre parole per descrivere la straordinaria impresa di Sofia Goggia nella discesa femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Sulla "Rock" di Yanqing, la campionessa bergamasca – a soli 23 giorni dall'infortunio patito a Cortina d'Ampezzo – ha messo in scena un ritorno in pista che solo un'atleta del suo calibro avrebbe potuto immaginare. La ventinovenne finanziera si è lasciata andare ad un urlo liberatorio al traguardo dopo una prova maiuscola, con una discesa meravigliosa, che l'è valso il secondo posto a 16 centesimi dalla vittoria. Per Goggia si tratta della seconda medaglia olimpica consecutiva dopo l'oro in discesa a PyeongChang 2018. Al terzo posto una meravigliosa Nadia Delago, all'esordio ...

