Pace in Ucraina, come si muove la Chiesa. Lo spiega don Oleksandr (Di martedì 15 febbraio 2022) Si moltiplicano uno dietro l’altro gli appelli per la Pace dal mondo cattolico, e cristiano. Insieme a quello della Cei, che ha ribadito essere “responsabilità di tutti, a cominciare dalle sedi politiche nazionali e internazionali, non solo scongiurare il ricorso alle armi, ma anche evitare ogni discorso di odio, ogni riferimento alla violenza, ogni forma di nazionalismo che porti al conflitto”, e della Commissione Episcopale per le Migrazioni (Cemi) della Fondazione Migrantes che ricorda la sua vicinanza agli oltre 2000 italiani che vivono e lavorano in Ucraina e ai circa 250 mila migranti ucraini presenti nel nostro Paese, sia cattolici di rito orientale che ortodossi, sono apparse le molte testimonianze dei vescovi ucraini. I TANTI APPELLI DELLA Chiesa PER LA Pace IN Ucraina come ... Leggi su formiche (Di martedì 15 febbraio 2022) Si moltiplicano uno dietro l’altro gli appelli per ladal mondo cattolico, e cristiano. Insieme a quello della Cei, che ha ribadito essere “responsabilità di tutti, a cominciare dalle sedi politiche nazionali e internazionali, non solo scongiurare il ricorso alle armi, ma anche evitare ogni discorso di odio, ogni riferimento alla violenza, ogni forma di nazionalismo che porti al conflitto”, e della Commissione Episcopale per le Migrazioni (Cemi) della Fondazione Migrantes che ricorda la sua vicinanza agli oltre 2000 italiani che vivono e lavorano ine ai circa 250 mila migranti ucraini presenti nel nostro Paese, sia cattolici di rito orientale che ortodossi, sono apparse le molte testimonianze dei vescovi ucraini. I TANTI APPELLI DELLAPER LAIN...

Advertising

Pontifex_it : Le notizie che giungono dall’Ucraina sono molto preoccupanti. Affido all’intercessione della Vergine Maria e alla c… - Radio1Rai : #Ucraina Un flash mob per invocare la pace. È l'iniziativa dei giovani della Comunità di Sant’Egidio, che scenderan… - Avvenire_Nei : L'appello dei vescovi italiani per la #pace in #Ucraina - zazoomblog : Pace in Ucraina come si muove la Chiesa. Lo spiega don Oleksandr - #Ucraina #muove #Chiesa. #spiega - Viciupacciu : RT @arialuce1: 'Alcune forze russe schierate per esercitazioni militari alla frontiera ucraina stanno rientrando alle loro basi. Notizia in… -