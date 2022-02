Non tesserato e privo di abilitazioni, Gori squalificato: ammenda per la Strega (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Procura Federale presenta il conto al Benevento, a Ferdinando Renzulli e, soprattutto, a Piergraziano Gori, “accusato” di essere stato nominato preparatore dei portieri della prima squadra senza però essere stato tesserato perché privo dell’abilitazione per ricoprire tale ruolo. Una sentenza attesa, tanto è vero che la società, nel frattempo, era corsa ai ripari affidando l’incarico ad Antonio Chiavelli, in attesa che Gori sistemasse la propria situazione. Sta di fatto che la Federazione ha reso note le sanzioni per i tre protagonisti della vicenda. Ferdinando Renzulli, “all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della società… per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o non aver impedito che venisse impiegato il Sig. Piergraziano ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Procura Federale presenta il conto al Benevento, a Ferdinando Renzulli e, soprattutto, a Piergraziano, “accusato” di essere stato nominato preparatore dei portieri della prima squadra senza però essere statoperchédell’abilitazione per ricoprire tale ruolo. Una sentenza attesa, tanto è vero che la società, nel frattempo, era corsa ai ripari affidando l’incarico ad Antonio Chiavelli, in attesa chesistemasse la propria situazione. Sta di fatto che la Federazione ha reso note le sanzioni per i tre protagonisti della vicenda. Ferdinando Renzulli, “all’epoca dei fatti Amministratore delegato e legale rappresentante della società… per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o non aver impedito che venisse impiegato il Sig. Piergraziano ...

