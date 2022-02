Meme su Cassano ovunque | è accusato di essere il Fassino del pallone

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 febbraio 2022) Diciamolo:opinionista fa rumore. Può piacere o meno, sia chiaro. Però fa divertire. Perché fuori dal campo fa quello che faceva in campo: se ne frega poco, a volte prende scivoloni memorabili, è senza filtri. Alla Bobo tv ne dice di ogni, si prende le copertine. Si capisce che a volte possa risultare fastidioso, ma a volte la vita va presa con la giusta leggerezza. Stavolta dicendone di ogni – per l’appunto – gli è andata male: ha dichiarato, una decina di giorni fa, che Sarri aveva aggiustato la difesa, che la Lazio era «la miglior difesa del campionato nelle ultime dieci partite». Di per sé era una statistica inventata, clamorosamente fake. Poi pochi giorni dopo è successo pure che i biancocelesti abbiano preso il pallottoliere per contare le reti subite a San Siro dal Milan in Coppa Italia. Peraltro a difesa schierata, tipo belle statuine. E così ...