Lazio | Zingaretti | “Fino a 1 000 euro a figli lavoratori in Cig a 0 ore”

ROMA – "Un contributo Fino a 1000 euro per aiutare i figli dei lavoratori in difficoltà con l'acquisto di testi e materiale di consumo per frequentare la scuola o l'università, connessione wi-fi e tecnologia hardware e software. Sono queste alcune delle misure contenute nel bando pubblicato dalla Regione Lazio per aiutare i lavoratori e le lavoratrici che durante il 2021 hanno vissuto un periodo di difficoltà economica e sono stati sospesi dal rapporto di lavoro a zero ore con ammortizzatori sociali". Ad annunciarlo è il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Ancora una volta abbiamo voluto mettere al centro delle politiche educative e formative le persone e le loro famiglie – continua Zingaretti – con tutti gli effetti ...

