IndyCar | Marco Andretti torna in pista per la Indy500

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)tornerà innell’Series in occasione della, competizione che si terrà come da traduzione nell’ultimo week-end di maggio. Il secondo classificato del 2006per la 250^ volta nel gruppo con l’obiettivo di riuscire ad entrare finalmente nella ‘Victory lane’. Si tratta della 17° partecipazione del nativo dello Stato della Pennsylvania che ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Abbiamo lavorato con KULR tramiteTechnologies per oltre un anno, compresa la Indy 500 dello scorso campionato. Siamo entusiasti di accoglierli ora come sponsor primario del nostro programma”.Autosport è una delle formazioni da tenere d’occhio, squadra che cerca di rifarsi dopo ...

Marco Andretti tornerà in pista nell'IndyCar Series in occasione della Indy500, competizione che si terrà come da traduzione nell'ultimo week-end di maggio. Il secondo classificato del 2006 torna per ..."Abbiamo lavorato con KULR tramite Andretti Technologies per oltre un anno, compresa la Indy 500 dello scorso anno con Marco, e siamo entusiasti di accoglierli ora come sponsor primario del nostro ...