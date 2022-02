Inchiesta Torre Annunziata: si dimettono assessore e consigliere (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Perde pezzi l’amministrazione comunale di Torre Annunziata (Napoli), la scorsa settimana interessata da un’Inchiesta della Dda che ha portato all’emissione di dodici avvisi di garanzia nei confronti, tra l’altro, del sindaco Vincenzo Ascione, di altri amministratori, di professionisti e presunti faccendieri per ipotesi di reato che vanno dall’associazione mafiosa alla corruzione, passando per il traffico di influenze. A seguito della bufera che ha travolto il comune hanno rassegnato le loro dimissioni l’assessore al Porto Luisa Refuto e la consigliera comunale Maria Oriunto, entrambe interessate dalle indagini portate avanti dai tre pubblici ministeri incaricati, ed entrambe interessate tra l’altro dalle perquisizioni svolte dalle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Perde pezzi l’amministrazione comunale di(Napoli), la scorsa settimana interessata da un’della Dda che ha portato all’emissione di dodici avvisi di garanzia nei confronti, tra l’altro, del sindaco Vincenzo Ascione, di altri amministratori, di professionisti e presunti faccendieri per ipotesi di reato che vanno dall’associazione mafiosa alla corruzione, passando per il traffico di influenze. A seguito della bufera che ha travolto il comune hanno rassegnato le loro dimissioni l’al Porto Luisa Refuto e la consigliera comunale Maria Oriunto, entrambe interessate dalle indagini portate avanti dai tre pubblici ministeri incaricati, ed entrambe interessate tra l’altro dalle perquisizioni svolte dalle ...

