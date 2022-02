Il Signore degli Anelli | gli Anelli del Potere | scoppia la polemica per due personaggi di colore Ecco di chi si tratta

(Di martedì 15 febbraio 2022) Cresce l’attesa per ‘Il: glidel’, su Amazon Prime Video dal 2 settembre prossimo. È considerata la più costosa serie tv di sempre, dal momento che Amazon Studios ha deciso di mettere in campo cifre esorbitanti investendo 465 milioni di dollari per produrre gli otto episodi che compongono la prima stagione. È già stata pianificata la realizzazione di cinque stagioni e l’impiego complessivo di 1 miliardo di dollari. Ieri, 14 febbraio, è stato pubblicato il primo teaser trailer ma anche alcune foto ufficiali che hanno già scatenato diverse polemiche. Il motivo? Un elfo di– Arondir, interpretato da Ismael Cruz Córdova – e la principessa dei nani Desa anche lei di, interpreta da Sophia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Signore degli Anelli, svelato il primo trailer della serie #ANSA - FQMagazineit : Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, scoppia la polemica per due personaggi di colore. Ecco di chi si tr… - yppi2011 : RT @Forever_Purple: È ben voluto dalla maggior parte degli Italiani. Un signore, un gentiluomo d’altri tempi. ?????????? #ConteilMioPresidente #… - statodelsud : Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, cosa sappiamo finora - Pino__Merola : Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, cosa sappiamo finora -

Ultime Notizie dalla rete : Signore degli

Molti fan di Tolkien non hanno per nulla gradito il primo teaser della nuova serie Amazon Prime Video IlAnelli: Gli anelli del potere mostrato per la prima volta durante il Super Bowl di domenica. Il motivo è semplice: fra elfi e nani neri, la serie, in onda dal prossimo 2 settembre - il ...Il teaser ufficiale è arrivato domenica 13 febbraio (anche se in Italia era già lunedì 14), durante il Super Bowl, e da quel giorno il web è pieno di commenti e post su IlAnelli: Gli Anelli del Potere . La serie tv ispirata all'universo narrativo di J. R. R. Tolkien, che arriverà su Amazon il 2 settembre del 2022 (visibile anche su Sky Q e tramite app su ...Per la serie tv in produzione dentro Amazon e ispirata al Signore degli Anelli che ci racconterà ciò che è successo nella Seconda Era è arrivato il primo teaser trailer durante il Super Bowl e per ...Quando ci sentiremo pronti potremo anche decidere di servire un signore della Cina antica o provare a fondare un nostro regno personale, con l’intento di unificare tutto il Paese. Durante i consigli ...