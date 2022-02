Il prof Broccolo e l’enigma della terza dose | “Nessun beneficio | i dati non tornano”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 15 febbraio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/02/.mp4 A osservare idell’Iss, il virologo Francescoha scovato dei risultati incredibili: “Nella fascia 12-39 anni si osserva che i boosterizzati negli ultimi tre report dell’Istituto Superiore di Sanità si ospedalizzano di più rispetto alle persone vaccinate con solo due dosi”. I numeri portati a Quarta Repubblica dalessore dell’Università Bicocca sono i seguenti: tra dicembre e gennaio, se ogni 100mila individui confinivano in ospedale in 27-28, per quelli con due dosi da oltre 4 mesi il dato si fermava a 24-26 ogni 100mila persone. Questo cosa significa? “La prima domanda che mi sono posto è come mai questa osservazione la si vede in questo particolare sottogruppo e non negli ...