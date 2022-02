Gf Vip | Barù scoraggia Delia e Jessica | «Sto lavorando | sono in questo programma per fare audience»

Advertising

zazoomblog : “Sai cosa mi ha detto?”. Jessica lo spiffera solo a Soleil: al GF Vip il momento ‘hot’ con Barù - #detto?”.… - MoodyLoCano : Quelli che amano #Soleil saranno deliziati. Su, su, votatevi la zozzona... #gfvip - anticipazionitv : Le condizioni igieniche del #GFvip continuano a creare discussioni ?????? #GrandeFratelloVip - infoitcultura : GF VIP, Barù asfalta Delia e fa una dichiarazione a Jessica? Cosa è successo stanotte - infoitcultura : Gf Vip, Barù asfalta Delia e fa una dichiarazione a Jessica? Ecco cosa è successo stanotte -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Barù

Gossip News

...di San Valentino entrando nella casa del Grande Fratello. La serata per la principessa si è conclusa nel migliore dei modi entrando in nomination come candidata alla finalissima (Voto 7)., ...Gf, Alex Belli cerca di far aprire gli occhi a Delia su Nathaly Parlando della showgirl l'... Ti conosco, fidati, so che connon c'è stato nulla. Sei andata in overbooking questa settimana, mi ...