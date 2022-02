Formazione contro la ‘mala movida’: a Caserta l’incontro con i titolari dei baretti (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Confcommercio e Fipe Caserta incontrano i titolari dei pubblici esercizi. Per aggiornarli sulle novità in materia di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e fornire loro consulenza, supporto e materiale informativo. Un’azione sinergica e concreta sul territorio – che fa seguito a quanto annunciato in occasione del convegno ‘Bere responsabilmente’ della settimana scorsa – per contribuire a contrastare la ‘mala movida’. ‘L’iniziativa si rivolge principalmente ai titolari dei baretti – spiega Giuseppe Russo, presidente Fipe Caserta e Fipe Giovani Campania – e a quanti si occupano di somministrazione e vendita al banco. Forniremo loro le tabelle alcolemiche e i cartelli con la scritta ‘Io non vendo alcool ai ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Confcommercio e Fipeincontrano idei pubblici esercizi. Per aggiornarli sulle novità in materia di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e fornire loro consulenza, supporto e materiale informativo. Un’azione sinergica e concreta sul territorio – che fa seguito a quanto annunciato in occasione del convegno ‘Bere responsabilmente’ della settimana scorsa – per contribuire a contrastare la. ‘L’iniziativa si rivolge principalmente aidei– spiega Giuseppe Russo, presidente Fipee Fipe Giovani Campania – e a quanti si occupano di somministrazione e vendita al banco. Forniremo loro le tabelle alcolemiche e i cartelli con la scritta ‘Io non vendo alcool ai ...

