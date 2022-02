“Devi abbandonare la casa”. GF Vip, Alfonso Signorini lo annuncia a fine serata: lacrime in diretta (Di martedì 15 febbraio 2022) Alla fine il giorno del rientro di Alex Belli è arrivato. Terminata la 41esima puntata del GF Vip in cui è successo di tutto. Oltre a Belli, il padrone di casa ha ospitato due Vipponi che si sono innamorati nel reality show e che ben presto diventeranno genitori: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, vicinissimi ormai alla nascita del primo figlio. Alfonso Signorini ha poi dato il via a quella che per molti è sembra una pagliacciata senza fine: Alex Belli che torna nella casa. L’ex attore di Centrovetrine ha esordito: “Amore mio, cosa sta succedendo?”. “Sono venuto qua non per dirti cose sbagliate o farti critiche. Voglio solo farti ragionare, dov’è finita la Delia che conosco io? La donna elegante, tutta di un pezzo, che non si fa manipolare, o non cambia idea, per cosa? Stai mettendo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022) Allail giorno del rientro di Alex Belli è arrivato. Terminata la 41esima puntata del GF Vip in cui è successo di tutto. Oltre a Belli, il padrone diha ospitato due Vipponi che si sono innamorati nel reality show e che ben presto diventeranno genitori: Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, vicinissimi ormai alla nascita del primo figlio.ha poi dato il via a quella che per molti è sembra una pagliacciata senza: Alex Belli che torna nella. L’ex attore di Centrovetrine ha esordito: “Amore mio, cosa sta succedendo?”. “Sono venuto qua non per dirti cose sbagliate o farti critiche. Voglio solo farti ragionare, dov’è finita la Delia che conosco io? La donna elegante, tutta di un pezzo, che non si fa manipolare, o non cambia idea, per cosa? Stai mettendo ...

Advertising

__lostinmyworld : @__lostinmysoul Ti ho spiegato però la cosa quindi sai anche che devi abbandonare questa idea - 1DMarty_me : RT @Sunshine23410: Qui non si tratta di abbandonare o meno la nave.. se sai che interessi ad una ragazza, i tuoi atteggiamenti dicono una c… - Sunshine23410 : Qui non si tratta di abbandonare o meno la nave.. se sai che interessi ad una ragazza, i tuoi atteggiamenti dicono… - Kim05990996 : @catenaaurea66 Devi abbandonare l'idea che viviamo in uno stato di diritto, democratico e giusto. Viviamo in una sp… - and_aprile : @strumentiumani Non ti puoi permettere di abbandonare nulla visti i giocatori che hai, ma soprattutto devi sperare… -

Ultime Notizie dalla rete : Devi abbandonare Ucraina, Putin non giocherà d'azzardo. Parla Lukyanov In queste offensive diplomatiche devi aumentare la tensione finché non è troppo rischioso per poi ... Possiamo immaginare un'Ucraina disposta, sotto pressione, ad abbandonare l'insistenza per entrare ...

Oroscopo: San Valentino per single e in coppia in base al Segno Non abbandonare le speranze perché Giove ti porterà grande fortuna. LEONE - In coppia : sembra che ... Se devi impegnarti in una nuova storia, vuoi che le cose siano chiare dal principio. CAPRICORNO - ...

Mattia costretto ad abbandonare Amici 21 ma c'è una bella notizia Ultime Notizie Flash L’ospedale di merli e rondini: «Curiamo gli uccellini feriti e diamo loro una nuova vita» Abbandonati morirebbero di stenti ... Ecco i volontari: l’amore per gli animali e la sofferenza a vederli feriti. «Non dobbiamo pensare che l’essere umano sia al centro della natura, ne fa ...

Gianluca deve abbandonare la Casa Dopo aver chiuso ufficialmente il televoto, Alfonso chiede a Soleil, legata a tutti e tre i VIP in Nomination, chi spera possa salvarsi e chi invece crede che debba abbandonare la Casa: “Ho legato con ...

In queste offensive diplomaticheaumentare la tensione finché non è troppo rischioso per poi ... Possiamo immaginare un'Ucraina disposta, sotto pressione, adl'insistenza per entrare ...Nonle speranze perché Giove ti porterà grande fortuna. LEONE - In coppia : sembra che ... Seimpegnarti in una nuova storia, vuoi che le cose siano chiare dal principio. CAPRICORNO - ...Abbandonati morirebbero di stenti ... Ecco i volontari: l’amore per gli animali e la sofferenza a vederli feriti. «Non dobbiamo pensare che l’essere umano sia al centro della natura, ne fa ...Dopo aver chiuso ufficialmente il televoto, Alfonso chiede a Soleil, legata a tutti e tre i VIP in Nomination, chi spera possa salvarsi e chi invece crede che debba abbandonare la Casa: “Ho legato con ...