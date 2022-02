ATP Marsiglia 2022: Gaston vince e sfiderà Tsitsipas. Tornano al successo Tsonga e Rune (Di martedì 15 febbraio 2022) In archivio la seconda giornata dell’ATP 250 di Marsiglia, con sette partite disputate che hanno disegnato quasi tutti gli ottavi di finale. Nel derby francese ha la meglio Jo-Wilfried Tsonga: il fu numero 5 al mondo ha avuto la meglio sul connazionale Gilles Simon avanzando al secondo turno con Felix Auger-Aliassime, fresco vincitore a Rotterdam. Si disegna anche il tabellone nella zona di Stefanos Tsitsipas, già agli ottavi essendo la prima testa di serie del torneo. sarà Hugo Gaston a sfidare il greco dopo il successo con Corentin Moutet, mentre al loro fianco vedremo il ceco Tomas Machac, vittorioso su Damir Dzumhur, e Roman Safiullin, che ha avuto bisogno del tie-break al terzo set per mandare ko Alexei Popyrin. Arriva il primo successo di Holger Rune in questo ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) In archivio la seconda giornata dell’ATP 250 di, con sette partite disputate che hanno disegnato quasi tutti gli ottavi di finale. Nel derby francese ha la meglio Jo-Wilfried: il fu numero 5 al mondo ha avuto la meglio sul connazionale Gilles Simon avanzando al secondo turno con Felix Auger-Aliassime, fresco vincitore a Rotterdam. Si disegna anche il tabellone nella zona di Stefanos, già agli ottavi essendo la prima testa di serie del torneo. sarà Hugoa sfidare il greco dopo ilcon Corentin Moutet, mentre al loro fianco vedremo il ceco Tomas Machac, vittorioso su Damir Dzumhur, e Roman Safiullin, che ha avuto bisogno del tie-break al terzo set per mandare ko Alexei Popyrin. Arriva il primodi Holgerin questo ...

