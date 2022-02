Argento 23 giorni dopo il crac al ginocchio | Sofia Goggia sei leggenda | Una medaglia incredibile

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 febbraio 2022) Con l'e il bronzo nella discesa a Pechino 2022,e Nadia Delago hanno fatto la storia. Non si erano mai viste due azzurre sullo stesso podio olimpico nella specialità: l'unico precedente - ma in supergigante - ai Giochi di Salt Lake City 2002 con l'oro di Daniela Ceccarelli e il bronzo di Karen Putzer. "Ho dato tutto quello che potevo. Sono stata davvero felice della mia sciata. Sentivo che la velocità c'era nella parte alta perché saltavo molto ovunque. Mi dispiace per l'ultima parte, sentivo che forse in alcune parti della pista avevo un po' di vento contro, ma è qualcosa che non puoi controllare. Alla fine sono felice del mio risultato, perché essere qui alle Olimpiadiil mio incidente a Cortina non era affatto garantito", ha commentato. "È ...