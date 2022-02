Alex Belli, al GF Vip la pace con Delia Duran e il retroscena sulla lite in studio con Alfonso Signorini (Di martedì 15 febbraio 2022) Alex Belli è tornato al GF Vip 6. Lunedì sera ha fatto il suo ingresso nella Casa e se Soleil Sorge ha fatto i salti di gioia, Delia Duran è rimasta un po’ spiazzata. E infastidita anche. Poi, nella notte, marito e moglie hanno avuto un primo confronto e dopo averle detto che ha deciso di rientrare per lei, perché la ama, ha voluto raccontarle cosa è successo quando ha discusso con Alfonso Signorini e ha lasciato lo studio. Il pubblico sa cosa è avvenuto un mese fa: il conduttore ha chiesto ad Alex Belli di prendere una posizione netta tra Soleil Sorge e Delia Duran ma lui, per l’ennesima volta, tergiversava. Poi si è pure alterato dicendo di essere stato fin troppo chiaro: “Guardate che io sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 febbraio 2022)è tornato al GF Vip 6. Lunedì sera ha fatto il suo ingresso nella Casa e se Soleil Sorge ha fatto i salti di gioia,è rimasta un po’ spiazzata. E infastidita anche. Poi, nella notte, marito e moglie hanno avuto un primo confronto e dopo averle detto che ha deciso di rientrare per lei, perché la ama, ha voluto raccontarle cosa è successo quando ha discusso cone ha lasciato lo. Il pubblico sa cosa è avvenuto un mese fa: il conduttore ha chiesto addi prendere una posizione netta tra Soleil Sorge ema lui, per l’ennesima volta, tergiversava. Poi si è pure alterato dicendo di essere stato fin troppo chiaro: “Guardate che io sono ...

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - Astrona25149449 : Ma Alex Belli non era quello che diceva a Montano che faceva il 23? Ahahah manco quello #gfvip - 361_magazine : Alex Belli a distanza di due ore dalla trasmissione va a parlare con sua moglie Delia Duran. Ecco cosa si sono dett… - StraNotizie : Soleil Sorge spiega cosa farebbe con Alex Belli -