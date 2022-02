Alcune truppe di Mosca si stanno ritirando

(Di martedì 15 febbraio 2022)delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontiera ucrainarientrando alle loro basi. Lo riferisce il ministero della Difesa di, citato dalla Tass. "Unità dei distretti...

Advertising

rtl1025 : ?? Alcune truppe russe vicino al confine con l'#Ucraina hanno iniziato a muoversi in 'posizioni da attacco'. Lo ripo… - Nath67Lic : RT @ROBZIK: La #Russia annuncia il ritiro di alcune delle sue truppe al confine con l’#Ucraina. - claudiocerasa : La Russia ha fatto rientrare alcune truppe dal confine. Biden e Johnson si sono sentiti: un accordo è ancora possib… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Sull'orlo del precipizio, l'accordo è possibile. Segnali di distensione sul tavolo diplomatico, mentre alcune truppe russe… - Mterryf1 : E se ritira ho la sensazione che alcune truppe rimarranno lì lo stesso -

Ultime Notizie dalla rete : Alcune truppe

AGI -forze russe dispiegate da settimane vicino al confine ucraino hanno iniziato a tornare alle ...blindati che tornano in caserme Dopo l'annuncio dell'inizio del ritiro di parte delle...La Germania chiede alla Russia di ritirare ledal confine con l' Ucraina . Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri di Berlino Annalena ...il ministero della Difesa di Mosca annuncia che...“Alcune truppe russe vicino al confine con l’Ucraina hanno iniziato a muoversi in “posizioni da attacco”. Queste invece le parole della Cbs citando come fonte un funzionario americano, secondo il ...Ancor prima che truppe e mezzi infatti, Vladimir Putin potrebbe ordinare un attacco degli hacker di Stato volto a neutralizzare difese del Paese e penetrare banche dati e infrastrutture. A riferirlo ...