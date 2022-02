Wta 500 Dubai 2022: una super Kvitova annichilisce Giorgi e accede al secondo turno (Di lunedì 14 febbraio 2022) Petra Kvitova ha sconfitto nettamente Camila Giorgi al primo turno dell’Atp 500 di Dubai 2022, riuscendo a domare l’azzurra mediante il punteggio di 6-2, 6-0. Incontro senza storia tra le due giocatrici caratterizzate dalla rilevante velocità di palla, con l’azzurra mai davvero sul pezzo al servizio e insolitamente spenta in ricezione. Kvitova, dopo la dura sconfitta a San Pietroburgo per mano di Irina-Camelia Begu, ha espresso il suo miglior tennis con colpi potenti e precisi; la ceca ha puntato sulla propria pesantezza di palla in risposta, comandando spesso e volentieri con il dritto e non disdegnando inoltre accelerazioni improvvise di rovescio. Resa strabiliante di Kvitova alla battuta, così come però in risposta: molteplici colpi vincenti. ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Petraha sconfitto nettamente Camilaal primodell’Atp 500 di, riuscendo a domare l’azzurra mediante il punteggio di 6-2, 6-0. Incontro senza storia tra le due giocatrici caratterizzate dalla rilevante velocità di palla, con l’azzurra mai davvero sul pezzo al servizio e insolitamente spenta in ricezione., dopo la dura sconfitta a San Pietroburgo per mano di Irina-Camelia Begu, ha espresso il suo miglior tennis con colpi potenti e precisi; la ceca ha puntato sulla propria pesantezza di palla in risposta, comandando spesso e volentieri con il dritto e non disdegnando inoltre accelerazioni improvvise di rovescio. Resa strabiliante dialla battuta, così come però in risposta: molteplici colpi vincenti. ...

