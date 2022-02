Verissimo | Michelle Hunziker ospite di Silvia Toffanin crea qualche problema e la Toffanin dice senza freni “Mi sta …”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Anche nella giornata di ieri, domenica 14 gennaio 2022, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di. Tra gli ospiti presenti in studio anche la bellissima e simpaticissimache si è lasciata intervistare dall’amica e collega. Ad un certo punto però sarebbe accaduto qualcosa che ha fatto sorridere e di cui si sta ancora parlando. Ma esattamente, che cosa? Facciamo un po’ di chiarezza.dirompe un bicchiere Quella andata in onda nel pomeriggio di ieri è stata una puntata molto speciale di. Tra i vari ospiti della puntata in questione anche la celebre conduttrice televisiva...