Traffico Roma del 14-02-2022 ore 09:30 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buongiorno sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata esterna nel tratto Colombo Laurentina Today verso l’appia è il bivio per Napoli Traffico o lunghe code sulla via del mare disagi tra la balconi e tordivalle in diminuzione Traffico al Aurelio e al Trionfale mentre ancora intenso sulla Cassia è sulla Flaminia entrando a Roma sulla tangenziale rallentamenti tra via delle valli della via Salaria direzione Tor di Quinto nella trasporto pubblico intanto rallentamenti da questa mattina sulla linea C della metro a causa di un guasto oggi è la chiusura di Viale Dei Parioli mentre al Circo Massimo dalle 10 una manifestazione possibili ripercussioni temporanea e chiusure e bus deviati per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma punto ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata esterna nel tratto Colombo Laurentina Today verso l’appia è il bivio per Napolio lunghe code sulla via del mare disagi tra la balconi e tordivalle in diminuzioneal Aurelio e al Trionfale mentre ancora intenso sulla Cassia è sulla Flaminia entrando asulla tangenziale rallentamenti tra via delle valli della via Salaria direzione Tor di Quinto nella trasporto pubblico intanto rallentamenti da questa mattina sulla linea C della metro a causa di un guasto oggi è la chiusura di Viale Dei Parioli mentre al Circo Massimo dalle 10 una manifestazione possibili ripercussioni temporanea e chiusure e bus deviati per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Roma, grossa fuga di gas sotterranea: zona evacuata e traffico interdetto In via precauzionale, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare il centro carni di Roma e il centro di raccolta AMA. La strada interessata è stata interdetta al transito veicolare e pedonale. ...

Roma, incidente sul ponte Sublicio. E Sabrina cerca su Facebook i suoi soccorritori ... tra Porta Portese e Testaccio, (uno dei punti più pericolosi di Roma per chi va su due ruote, come ... tanta paura nel petto e il rischio di essere investita da qualche auto nel traffico dell'ora di ...

Traffico Roma del 13-02-2022 ore 14:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Tram a Roma, che débacle: in due anni persa la metà del servizio Un calo continuo, iniziato nel 2017 e diventato crollo verticale nel 2021: tra il lungo stop della linea 2, il dimezzamento della 3 e i problemi della 8 (che in estate dovrà essere sottoposta... Leggi ...

Fuga di gas a Piazzale Pino Pascali: evacuati Centro Carni e centro di raccolta Ama Strada chiusa al traffico all’altezza di Piazzale Pino Pascali a Roma, dove stamattina presto c’è stata una fuga di gas. Evacuati il centro carni e il centro di raccolta Ama. Il Centro Carni di Roma e ...

