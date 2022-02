Streaming su canali tv dell’attività vulcanica di Etna ed Eolie (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le telecamere installate nei pressi dell’Etna e delle Isole Eolie che monitorano l’attività vulcanica trasmetteranno anche le immagini in Streaming su canali tv. Questa la grande novità dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che già grazie alle telecamere posizionate nelle località della Montagnola, Nicolosi e Monte Cagliata per osservare l’attività vulcanica dell’Etna e quelle presenti a Stromboli, all’Osservatorio di Lipari e nel cratere di Fossa Vulcano trasmetteranno in diretta per mettere sempre più a conoscenza della sublime attività dei vulcani, tanto affascinanti quanto pericolosi. I canali tv sfrutteranno i servizi di videoStreaming del Consortium GARR, la banda ultra-larga per la comunità ... Leggi su zon (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le telecamere installate nei pressi dell’e delle Isoleche monitorano l’attivitàtrasmetteranno anche le immagini insutv. Questa la grande novità dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che già grazie alle telecamere posizionate nelle località della Montagnola, Nicolosi e Monte Cagliata per osservare l’attivitàdell’e quelle presenti a Stromboli, all’Osservatorio di Lipari e nel cratere di Fossa Vulcano trasmetteranno in diretta per mettere sempre più a conoscenza della sublime attività dei vulcani, tanto affascinanti quanto pericolosi. Itv sfrutteranno i servizi di videodel Consortium GARR, la banda ultra-larga per la comunità ...

Advertising

AiseStampa : Osservatorio Etneo: INGV apre due nuovi canali streaming per “vedere” l’Etna, Stromboli e Vulcano in real time - Balalla2021 : Le uscite dei canali streaming di questa settimana - crisbynight : RT @SoloXLaMaglia10: Oggi nuova imperdibile puntata di #SoloPerLaMaglia dalle 15:30 sui nostri canali social! #SerieA #Live #streaming #14F… - antoriccelli : RT @CorecomToscana: 'Generazione Social. Nuovi linguaggi della comunicazione giovanile' domani 15/02 h 18 il webinar in streaming sui nostr… - ADecorti : @sonjagoronja @GrandeFratello @MediasetPlay Non sono assolutamente una fan di Sole, ma sono pienamente d'accordo. P… -