Advertising

sportli26181512 : Spezia, Pecini: 'Vogliamo dare un po' di amarezza a Italiano. Sulla rosa e il mercato...': Riccardo Pecini, capo de… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Pecini: 'Gaysi e Maggiore, si lavora ai rinnovi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Pecini: 'Gaysi e Maggiore, si lavora ai rinnovi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Pecini: 'Gaysi e Maggiore, si lavora ai rinnovi' - napolimagazine : SPEZIA - Pecini: 'Gaysi e Maggiore, si lavora ai rinnovi' -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Pecini

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Riccardo, dirigente dell'area tecnica dello, ha rivelato le strategie del club sui rinnovi di alcuni giocatori importanti per la rosa di Thiago Motta: 'Con Gyasi siamo vicini al rinnovo , con un ...Vincenzo Italiano tornerà al Picco lunedì sera nella sfida contro il suo passato, lo. Dell'addio dell'allenatore ha parlato anche il capo dell'area tecnica Riccardo. 'Avevamo l'accordo ...Intervistato da Sky Sport prima di Spezia-Fiorentina, Riccardo Pecini, direttore dell'area tecnica dei liguri, ha parlato così: “Ritorno di italiano? Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con Vincenzo.Il d,t, dello Spezia, Riccardo Pecini, ha parlato dei rinnovi di contratto in un'intervista a Tuttosport: "Con Gyasi siamo vicini al rinnovo, con un accordo che prevederebbe la possibilità di cederlo ...