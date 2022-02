Spezia-Fiorentina | Pecini | “Italiano grandissimo allenatore | ma proveremo a dargli amarezza”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Il capo dell’area tecnica dello, Riccardo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro la: “Il ban al mercato ci ha condizionato. Abbiamo studiato una rosa più duttile e su un progetto biennale e se le cose non cambieranno sarà così anche in futuro. Thiago (Motta, ndr) è stato bravo a schierare all’occorrenza giocatori fuori ruolo quando serviva. Tutti i ragazzi hanno risposto bene.? E’ un, ma stasera speriamo diun po’ di. Abbiamo preparato la partita al meglio per questo“. SportFace.

Advertising

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Spezia ?? Serie A ? 20:45 CET ?? Stadio Alberto Picco Powered by #SYNLABItalia Guarda la partita… - EduardoTelles88 : Spezia vs Fiorentina. Vamos - owwk080 : Spezia-Fiorentina, diretta streaming - sportface2016 : #SpeziaFiorentina, #Pecini: “#Italiano grandissimo allenatore, ma proveremo a dargli amarezza” - FiorentinaUno : LIVE F1, Spezia - Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Fiorentina

La sesta giornata di ritorno di Serie A si chiude con, posticipo che Calciomercato.it seguirà in tempo realeDopo i big match Napoli - Inter e Atalanta - Juventus, la venticinquesima giornata di Serie A si chiude oggi con- ...Queste le formazioni ufficiali: Ultime calcio Le formazioni ufficiali diCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...Intervistato da Sky Sport prima di Spezia-Fiorentina, Riccardo Pecini, direttore dell'area tecnica dei liguri, ha parlato così: “Ritorno di italiano? Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con Vincenzo.Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, a Sky Sport prima del match contro lo Spezia: “Ovviamente lavoriamo partita dopo partita per stare in alto, per i risultati, per città e ...