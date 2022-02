Saman Abbas, arrestato a Barcellona uno dei cugini. È indagato per il sequestro, l’omicidio e l’occultamento del cadavere della 18enne (Di lunedì 14 febbraio 2022) È stato arrestato in un appartamento del centro di Barcellona Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e indagato per sequestro di persona, omicidio e occultamento del cadavere della 18enne pachistana scomparsa dal 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, per essersi ribellata a un matrimonio combinato. Il giovane era ricercato nell’ambito dell’indagine dei carabinieri e della Procura di Reggio Emilia. In precedenza erano stati arrestati all’estero un altro cugino, Ikram Ijaz e lo zio Danish Hasnain, entrambi presi in Francia e nel frattempo estradati in Italia e entrambi si sono detti estranei all’accaduto. Restano ancora latitanti in Pakistan i genitori della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) È statoin un appartamento del centro diNomanhulaq Nonamhulaq, cugino di, latitante eperdi persona, omicidio e occultamento delpachistana scomparsa dal 30 aprile 2021 da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, per essersi ribellata a un matrimonio combinato. Il giovane era ricercato nell’ambito dell’indagine dei carabinieri eProcura di Reggio Emilia. In precedenza erano stati arrestati all’estero un altro cugino, Ikram Ijaz e lo zio Danish Hasnain, entrambi presi in Francia e nel frattempo estradati in Italia e entrambi si sono detti estranei all’accaduto. Restano ancora latitanti in Pakistan i genitori...

