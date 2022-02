Roma, agguato all’alba ad Acilia: ucciso commesso incensurato di 47 anni. Le indagini dei carabinieri (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un agguato su cui indagano i carabinieri. Era l’alba quando Paolo Corelli, 47 anni, commesso in un supermercato di Fiumicino, incensurato, è stato ucciso a colpi di pistola sparati a distanza ravvicinata. L’uomo è stato raggiunto da tre proiettili. L’omicidio è avvenuto ad Acilia, alla periferia sud di Roma. Gli investigatori dell’Arma ipotizzano che a compiere il delitto sia stato un killer forse improvvisato e fuggito a piedi subito dopo. I carabinieri stanno ricostruendo la vita dell’uomo, i contatti e raccogliendo le testimonianze del caso. La vittima, che nei weekend lavorava come buttafuori nei locali, non ha precedenti penali, ma la zona dove è avvenuto il fatto, l’area delle case popolari di San Giorgio ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Unsu cui indagano i. Era l’alba quando Paolo Corelli, 47in un supermercato di Fiumicino,, è statoa colpi di pistola sparati a distanza ravvicinata. L’uomo è stato raggiunto da tre proiettili. L’omicidio è avvenuto ad, alla periferia sud di. Gli investigatori dell’Arma ipotizzano che a compiere il delitto sia stato un killer forse improvvisato e fuggito a piedi subito dopo. Istanno ricostruendo la vita dell’uomo, i contatti e raccogliendo le testimonianze del caso. La vittima, che nei weekend lavorava come buttafuori nei locali, non ha precedenti penali, ma la zona dove è avvenuto il fatto, l’area delle case popolari di San Giorgio ad ...

