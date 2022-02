Rinnovo Luiz Felipe | il difensore tentato dal Siviglia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ildella Lazio,, potrebbe lasciare la squadra a fine stagione. Intenzionato a non rinnovare èdalla proposta delavrebbe declinato anche l’ultima proposta didella Lazio. Un’offerta da 2 milioni più bonus non è bastata a convincerlo a prolungare il contratto con i biancocelesti. Ilora è attirato dalla possibilità di andare in Spagna, più precisamente al, squadra che si è mossa per portarlo alla propria corte in estate. Lo riporta La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

