Ranking Wta aggiornato a lunedì 14 febbraio: Kontaveit numero 6 del mondo

Il Ranking Wta aggiornato a lunedì 14 febbraio 2022. La campionessa degli Australian Open 2022 Ashleigh Barty si conferma numero uno al mondo, seguita da Sabalenka e Krejcikova. Una grande novità in top-10, ovvero la crescita di Anett Kontaveit che va a posizionarsi al sesto posto. Per quanto riguarda le italiane, Camila Giorgi resta in Top 30 guadagnando una piazza, mentre sale di due poltrone Jasmine Paolini. Guadagna infine altre due posizioni Lucia Bronzetti. Di seguito le migliori 10 giocatrici e le azzurre più performanti. 

LA TOP 10 E LE AZZURRE 
Ashleigh Barty 8.330 punti 
Aryna Sabalenka 5.698 
Barbora Krejcikova 5.533 
Karolina Pliskova 4.452 
Paula Badosa 4.429 
Anett Kontaveit 4.241 
Garbine Muguruza 4.195 
Maria Sakkari 4.191 
Iga Swiatek

