Quali saranno gli obiettivi della Russia in Ucraina (Di lunedì 14 febbraio 2022) In queste ore la tensione ai confini ucraini ha raggiunto il suo parossismo: il dispiegamento di uomini e mezzi russi continua in modo costante, la diplomazia internazionale stenta a trovare un accomodamento nonostante i canali di comunicazione siano ancora aperti, molte nazioni hanno ritirato o ridotto il personale delle proprie legazioni a Kiev e anche InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 14 febbraio 2022) In queste ore la tensione ai confini ucraini ha raggiunto il suo parossismo: il dispiegamento di uomini e mezzi russi continua in modo costante, la diplomazia internazionale stenta a trovare un accomodamento nonostante i canali di comunicazione siano ancora aperti, molte nazioni hanno ritirato o ridotto il personale delle proprie legazioni a Kiev e anche InsideOver.

Advertising

97Trecca : @InquisitorPz @CharmesBukowski @EntropicBazaar Lo prendo per un sì. Bene. Le classi sociali sono una cosa diversa… - SimplifiedIct : RT @KPMG_Italy: Quali saranno le tecnologie in cui le aziende investiranno nel 2022? #Hyperscaler, #cloud, low-code, quantum computing e #m… - Anemone1987 : @Comunardo Semplicemente il diritto dell'Ucraina di scegliersi gli amici e i nemici da avere senza che un ex impero… - KPMG_Italy : Quali saranno le tecnologie in cui le aziende investiranno nel 2022? #Hyperscaler, #cloud, low-code, quantum comput… - SasMo74 : RT @lllll66099563: Alcuni commercianti hanno avuto l’intelligenza di capire come comportarsi e non chiedono nulla. Altri invece giocano a f… -