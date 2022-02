Pechino 2022, Margaglio lontana dal podio nello skeleton: “Ho avvertito la tensione” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Pechino – Un bronzo ai Mondiali, come agli Europei di skeleton. Valentina Margaglio, unica azzurra iscritta alla competizione olimpica della disciplina nella classe femminile, ha realizzato il sogno di volare a Pechino. E’ un 12esimo posto quello che l’azzurra ha collezionato in Cina terminando la prova a 2?76 dalla leader tedesca. La 28enne di Casale Monferrato ha fatto una buona prova in fase di spinta, finendo con il nuovo record del circuito col tempo di 4?98. “Non mi aspettavo una gara del genere – ha dichiarato Valentina come riporta il sito ufficiale della Federazione Italiana Sport Invernali – mi ero preparata tutta la stagione per questa prova e son scesa rilassata e comoda che è quello che mi ha fatto vincere qualche medaglia”. Il modo di affrontare una gara è sempre quello. La Margaglio si è ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 14 febbraio 2022)– Un bronzo ai Mondiali, come agli Europei di. Valentina, unica azzurra iscritta alla competizione olimpica della disciplina nella classe femminile, ha realizzato il sogno di volare a. E’ un 12esimo posto quello che l’azzurra ha collezionato in Cina terminando la prova a 2?76 dalla leader tedesca. La 28enne di Casale Monferrato ha fatto una buona prova in fase di spinta, finendo con il nuovo record del circuito col tempo di 4?98. “Non mi aspettavo una gara del genere – ha dichiarato Valentina come riporta il sito ufficiale della Federazione Italiana Sport Invernali – mi ero preparata tutta la stagione per questa prova e son scesa rilassata e comoda che è quello che mi ha fatto vincere qualche medaglia”. Il modo di affrontare una gara è sempre quello. Lasi è ...

