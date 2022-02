Patuanelli: "Dop economy fondamentale per il made in Italy" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - ''I prodotti Dop Igp si confermano anche nel 2020 una componente fondamentale nell'affermazione del made in Italy sui mercati globali e un motore di promozione e tutela delle eccellenze italiane. L'analisi del XIX Rapporto Ismea-Qualivita dimostra ancora una volta come grazie alla distintività e alla tradizione delle nostre produzioni, la Dop economy tenga sia sul territorio nazionale che all'estero, cresca nelle regioni del Sud e nelle Isole e traini l'intero comparto agroalimentare italiano. Lo sottolinea Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in occasione della presentazione del Rapporto Ismea-Qualivita 2021. ''A livello comunitario ci aspetta un anno impegnativo, sia per la revisione del quadro normativo dell'etichettatura che per ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - ''I prodotti Dop Igp si confermano anche nel 2020 una componentenell'affermazione delinsui mercati globali e un motore di promozione e tutela delle eccellenze italiane. L'analisi del XIX Rapporto Ismea-Qualivita dimostra ancora una volta come grazie alla distintività e alla tradizione delle nostre produzioni, la Doptenga sia sul territorio nazionale che all'estero, cresca nelle regioni del Sud e nelle Isole e traini l'intero comparto agroalimentare italiano. Lo sottolinea Stefano, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in occasione della presentazione del Rapporto Ismea-Qualivita 2021. ''A livello comunitario ci aspetta un anno impegnativo, sia per la revisione del quadro normativo dell'etichettatura che per ...

