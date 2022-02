Olimpiadi invernali Pechino 2022 15 febbraio: gli italiani in gara e come seguirli in tv e in streaming (Di lunedì 14 febbraio 2022) Undicesima giornata delle Olimpiadi invernali. La discesa libera è l'evento più atteso con Sofia Goggia che sarà in gara dopo un recupero lampo per l'inortunio ai legamenti del ginocchio. Il giorno più... Leggi su europa.today (Di lunedì 14 febbraio 2022) Undicesima giornata delle. La discesa libera è l'evento più atteso con Sofia Goggia che sarà indopo un recupero lampo per l'inortunio ai legamenti del ginocchio. Il giorno più...

Advertising

Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - Coninews : PIETROOOOOOOO! ?? Con la seconda piazza ottenuta al photo finish Pietro #Sighel stacca il biglietto per la FINALE n… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Via libera del Tas, la 15enne pattinatrice russa Kamila Valieva può continuare a gareggiare alle Oli… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Barcellona 2030? Ipotesi di Giochi con la collaborazione bosniaca per trampolini e budello #olympics #olimpiadi #14Febbraio… - neveitalia : Barcellona 2030? Ipotesi di Giochi con la collaborazione bosniaca per trampolini e budello #olympics #olimpiadi… -