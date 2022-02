Olimpiadi di Pechino 2022, il dj Benjamin Alexander arriva ultimo ma sorride e chiede una birra. Ha imparato a sciare solo 7 anni fa (Di lunedì 14 febbraio 2022) “È stata una delle cose più difficili della mia vita. Per me l’importante era arrivare al traguardo, alcuni dei migliori non ci sono riusciti. Volevo divertirmi e terminare la gara senza infortuni. La mia prima gara è stata solo due anni fa, ed è impossibile per me confrontarmi con questi ragazzi che fanno questo da 20 anni” così Benjamin Alexander, 38 anni, commenta la sua esperienza alle Olimpiadi di Pechino 2022. Padre giamaicano e madre inglese, è il primo atleta della Giamaica a partecipare a una gara olimpica invernale di sci alpino: a Pechino ha chiuso da ultimo il gigante maschile in entrambe le manche, con un distacco di un minuto e 9 secondi dalla medaglia d’oro, lo svizzero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) “È stata una delle cose più difficili della mia vita. Per me l’importante erare al traguardo, alcuni dei migliori non ci sono riusciti. Volevo divertirmi e terminare la gara senza infortuni. La mia prima gara è stataduefa, ed è impossibile per me confrontarmi con questi ragazzi che fanno questo da 20” così, 38, commenta la sua esperienza alledi. Padre giamaicano e madre inglese, è il primo atleta della Giamaica a partecipare a una gara olimpica invernale di sci alpino: aha chiuso dail gigante maschile in entrambe le manche, con un distacco di un minuto e 9 secondi dalla medaglia d’oro, lo svizzero ...

