Napoli | infortuni per Politano e Lobotka | out contro il Barcellona

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Brutte notizie per il. La società partenopea ha pubblicato una nota annunciando glidi Matteoe Stanislav: “Nella mattinata,si è sottoposto a esami clinici e strumentali, che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche peri cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo“. Problemi quindi per mister Spalletti, che oltre a Lozano avrà out entrambi i giocatori per la sfidailin Europa League. SportFace.

Anche il Napoli ha corso il rischio di restare fuori dai giochi scudetto per le indisponibilità da Covid, infortuni e Coppa d'Africa. Nondimeno gli uomini di Luciano Spalletti hanno saputo reagire.