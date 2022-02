Momenti di apprensione in casa Reggina: il presidente Gallo colpito da un malore, è in gravi condizioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Reggina 1914 ha comunicato pochi minuti fa che il presidente Luca Gallo è stato colpito da un malore e che le sue condizioni sono preoccupanti. “Reggina 1914 comunica che, nella serata odierna, il presidente Luca Gallo è stato colpito da un grave malore. Al momento le sue condizioni destano molta preoccupazione. Nelle prossime ore verranno forniti ulteriori aggiornamenti riguardanti l’evolversi della situazione“, queste le parole del comunicato della Reggina intitolato “Forza presidente”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 febbraio 2022) La1914 ha comunicato pochi minuti fa che ilLucaè statoda une che le suesono preoccupanti. “1914 comunica che, nella serata odierna, ilLucaè statoda un grave. Al momento le suedestano molta preoccupazione. Nelle prossime ore verranno forniti ulteriori aggiornamenti riguardanti l’evolversi della situazione“, queste le parole del comunicato dellaintitolato “Forza”. L'articolo CalcioWeb.

