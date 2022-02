Matteo Bassetti: “Ho ricevuto 35 chiamate di minaccia in due ore. Denuncio in procura, ma mi sento lasciato solo” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha dichiarato all’Agi che il suo numero di cellulare è stato nuovamente condiviso sulla chat Telegram Basta Dittatura: Bassetti ha raccontato di aver ricevuto nella serata di domenica circa 35 telefonate anonime e almeno altrettanti messaggi di minacce in meno di due ore. “Hanno condiviso ancora una volta il mio numero di telefono su una chat Telegram, domani sarò in procura per denunciare questo episodio”, ha detto all’agenzia di stampa. Non è infatti la prima volta che l’esperto diventa bersaglio di no vax e no Green pass: Bassetti vive da mesi sotto scorta per minacce ricevute da esponenti dal mondo no vax. “I reati contestati dai magistrati sono pesanti“, ha dichiarato l’infettivologo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022), direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha dichiarato all’Agi che il suo numero di cellulare è stato nuovamente condiviso sulla chat Telegram Basta Dittatura:ha raccontato di avernella serata di domenica circa 35 telefonate anonime e almeno altrettanti messaggi di minacce in meno di due ore. “Hanno condiviso ancora una volta il mio numero di telefono su una chat Telegram, domani sarò inper denunciare questo episodio”, ha detto all’agenzia di stampa. Non è infatti la prima volta che l’esperto diventa bersaglio di no vax e no Green pass:vive da mesi sotto scorta per minacce ricevute da esponenti dal mondo no vax. “I reati contestati dai magistrati sono pesanti“, ha dichiarato l’infettivologo. ...

Advertising

MSator : RT @fattoquotidiano: Matteo Bassetti: “Ho ricevuto 35 chiamate di minaccia in due ore. Denuncio in procura, ma mi sento lasciato solo” http… - Italia_Notizie : Matteo Bassetti: “Ho ricevuto 35 chiamate di minaccia in due ore. Denuncio in procura, ma mi sento lasciato solo” - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Matteo Bassetti: “Ho ricevuto 35 chiamate di minaccia in due ore. Denuncio in procura, ma mi sento lasciato solo” http… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Matteo Bassetti: “Ho ricevuto 35 chiamate di minaccia in due ore. Denuncio in procura, ma mi sento lasciato solo” http… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Matteo #Bassetti di nuovo nel mirino di #Novax e #noGreenPass -