Macedonia | bambina con sindrome di Down bullizzata | il presidente la accompagna a scuola

una storia che arriva dalladel Nord: unadi 11 anni, affetta da sindrome di Down , Embla Ademi, è stata vittima di maltrattamenti e di atti di bullismo , ma il dramma non passa inosservato ai vertici dello ......del nord, Stevo Pendarovski. Il gesto di Pendarovski per la piccola Embla Colpito dalla storia di Embla, il Presidente Pendarovski ha preso una posizione netta, accompagnando laa ...Per contrastare la piaga del bullismo nelle scuole ai danni dei bambini più fragili Stevo Pendarovski, Presidente della Macedonia del Nord, ci ha messo la faccia. Nei giorni scorsi si è presentato ...Non è un amico di famiglia o uno zio con la nipotina: è Stevo Pendarovski, il presidente della Macedonia del Nord, con Embla Ademi, una bambina di 11 anni con la sindrome di Down che aveva subito atti ...