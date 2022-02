LIVE Bob a 2, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: vola Friedrich, ventesimo l’azzurro Baumgartner. Alle 14:40 la seconda manche (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata 14.14 Per questa prima manche è tutto; la seconda è in programma Alle 14:40. Dunque solo una piccola pausa e ritorneremo per raccontarvi quanto accadrà. A tra poco! 14.12 Batrick Bamugartner e Robert Mircea sono al ventesimo posto con 1’00?08, la distanza dalla top 10 (obiettivo cui si può ambire) è di 0.43. 14.11 Questi i migliori cinque tempi: 1 Francesco Friedrich (GER) 59?02 2 Johannes Lochner (GER) +0.24 3 Rostislav Gaitiukevich (ROC) +0.39 4 Christoph Hafer (GER) +0.42 5 Benjamin Maier (AUS) +0.49 14.09 Trentesimo tempo, 1’01?23 e si conclude così la prima manche! 14.07 Ventottesimo tempo, 1’00?81. Per concludere la gara, tocca al giamaicano Shanwayne Stephens. 14.05 ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata 14.14 Per questa primaè tutto; laè in programma14:40. Dunque solo una piccola pausa e ritorneremo per raccontarvi quanto accadrà. A tra poco! 14.12 Batrick Bamugartner e Robert Mircea sono alposto con 1’00?08, la distanza dalla top 10 (obiettivo cui si può ambire) è di 0.43. 14.11 Questi i migliori cinque tempi: 1 Francesco(GER) 59?02 2 Johannes Lochner (GER) +0.24 3 Rostislav Gaitiukevich (ROC) +0.39 4 Christoph Hafer (GER) +0.42 5 Benjamin Maier (AUS) +0.49 14.09 Trentesimo tempo, 1’01?23 e si conclude così la prima! 14.07 Ventottesimo tempo, 1’00?81. Per concludere la gara, tocca al giamaicano Shanwayne Stephens. 14.05 ...

