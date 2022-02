Le badanti ucraine 50enni di Milano hanno paura di dover prendere le armi (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - È il giorno in cui si celebra la festa di San Valentino nella chiesa ortodossa di san Vito in Pasquirolo nel centro di Milano, punto di riferimento della comunità ucraina. Per alcune donne non più giovani, che passano per una preghiera prima della celebrazione della ricorrenza prevista in serata, sono però ore di angoscia. "Io e miei figli potremmo essere chiamati" Come per Svetlana che racconta all'AGI: “Ho 59 anni, ho fatto il servizio militare e so che le donne fino a 60 anni possono essere chiamate alle armi. Risponderei? No, mi chiedo cosa può fare una donna della mia età in guerra e poi vivo e lavoro da 13 anni ad Arese, faccio la Oss (operatrice socio sanitaria, ndr), mi piace aiutare gli altri. Ho la mnia vita qui e sto bene”. Svetlana è in ansia anche per i figli di 35 e 38 anni. “Anche loro possono essere chiamati, uno dei due fa ... Leggi su agi (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - È il giorno in cui si celebra la festa di San Valentino nella chiesa ortodossa di san Vito in Pasquirolo nel centro di, punto di riferimento della comunità ucraina. Per alcune donne non più giovani, che passano per una preghiera prima della celebrazione della ricorrenza prevista in serata, sono però ore di angoscia. "Io e miei figli potremmo essere chiamati" Come per Svetlana che racconta all'AGI: “Ho 59 anni, ho fatto il servizio militare e so che le donne fino a 60 anni possono essere chiamate alle. Risponderei? No, mi chiedo cosa può fare una donna della mia età in guerra e poi vivo e lavoro da 13 anni ad Arese, faccio la Oss (operatrice socio sanitaria, ndr), mi piace aiutare gli altri. Ho la mnia vita qui e sto bene”. Svetlana è in ansia anche per i figli di 35 e 38 anni. “Anche loro possono essere chiamati, uno dei due fa ...

Advertising

rexforte1 : Tutte le ucraine residenti in Italia che sono tutte badanti o infermiere e molto competenti devo dire, sono molto s… - ZilCornutporto1 : @Gae_Tanoo @FalsoneGiacomo Per le strafiche ucraine e per le badanti d' Europa don Gaeta' - CatelliRossella : Le badanti ucraine di Bologna e i venti di guerra a Kiev: 'Lì i soldati casa per casa' - Nutizieri : Le badanti ucraine di Bologna e i venti di guerra a Kiev: 'Lì i soldati casa per casa' - MMastrantuono : A rai news ancora interviste alle badanti ucraine che vanno a messa a pregare. -