La ricetta per migliorare il nostro SSN (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Occorre fare maggiore rete e lavorare per obiettivo comune”, spiega l’On. Fabiola Bologna Commissione Salute Camera dei Deputati Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Due giorni molto intensi con contenuti di altissimo profilo in ambito sanità. Obiettivo comune migliorare il nostro Servizio sanitario nazionale (SSN) e la salute degli italiani in generale. A questo proposito, si è espressa, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità , anche Fabiola Bologna, On. Commissione Salute Camera dei Deputati, portando soluzioni concrete. “Devo spezzare subito una lancia a favore di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) – ha chiosato l’On. In questi anni abbiamo avuto molte possibilità di confronto per tutte le problematiche che sono emerse durante il lungo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Occorre fare maggiore rete e lavorare per obiettivo comune”, spiega l’On. Fabiola Bologna Commissione Salute Camera dei Deputati Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Due giorni molto intensi con contenuti di altissimo profilo in ambito sanità. Obiettivo comuneilServizio sanitario nazionale (SSN) e la salute degli italiani in generale. A questo proposito, si è espressa, alla Winter School 2022 di Pollenzo, dal titolo ‘Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute’, organizzata da Motore Sanità , anche Fabiola Bologna, On. Commissione Salute Camera dei Deputati, portando soluzioni concrete. “Devo spezzare subito una lancia a favore di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) – ha chiosato l’On. In questi anni abbiamo avuto molte possibilità di confronto per tutte le problematiche che sono emerse durante il lungo ...

