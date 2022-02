La ’ndrangheta raccontata attraverso gli occhi di una donna

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 14 febbraio 2022) «Non ci meritiamo tutta questa bellezza», dice Gianni, interpretato da Mario Russo, poco prima di venire ammazzato. Lui e Rosa, l’esordiente Lina Siciliano, sono in cima a un versante da cui si vede un promontorio calabrese stendersi sotto di loro in una disperata e desolata immobilità. È il luogo scelto da Francesco Costabile per ambientare “Una femmina”, film presentato nella sezione Panorama del festival di Berlino: un paesino circondato dalle montagne in cui le logiche di potere dei clan ’ndranghetisti tengono in ostaggio la vita e le sorti di intere famiglie. Una croce ereditaria dalla quale è impossibile fuggire. In “Corpo Celeste” (2011), una delle opere meno conosciute di Alice Rohrwacher, la Calabria faceva da sfondo alla ricerca spirituale di una ragazzina di 13 anni, che viene ostacolata, intralciata dal degrado e dalla corruzione che la circonda – una sorta di ...