Juventus | scout in Portogallo | nel mirino il sostituto di Perin? Ultime

(Di lunedì 14 febbraio 2022) sul possibile rimpiazzo del secondo portier bianconero È iniziata la caccia dellaad un nuovo secondo portiere in vista della prossima stagione. Mattia, infatti, non è certo della permanenza a Torino e potrebbe presto lasciare vuota la casella di numero 12. Neldeglibianconeri ci sarebbe Samuel Portugal, estremo difensore del Portimonense. Per visionare dal vivo il portiere 27enne, che ha una clausola rescissoria da 40 milioni nel suo contratto, alcuni osservatori dellasarebbero stati sabato scorso inper la sfida tra Portimonense e Boavista. A riportarlo è A Bola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Calciomercato Juve, scout in Portogallo: nel mirino il sostituto di Perin? Ultime #Finoallafine #Forzajuve… - Gabryjuventus : ?? Uno scout della Juventus ha monitorato Andrea Cambiaso durante Genoa-Salernitana. La Vecchia Signora è interessat… - antocheeks96 : RT @girpelliano: Uno scout della #Juventus ha monitorato Andrea #Cambiaso durante Genoa-Salernitana. La Vecchia Signora è interessata al ca… - girpelliano : Uno scout della #Juventus ha monitorato Andrea #Cambiaso durante Genoa-Salernitana. La Vecchia Signora è interessat… - JUFCNews : Uno scout della #Juventus era oggi a Genova per monitorare il terzino Andrea #Cambiaso durante la partita Genoa-Sal… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus scout

Calcio News 24

Come riportato da gazzetta.it , i mercati più attenzionati daglidella Roma sono quello serbo, olandese, belga, croato, austriaco e danese. Lacome tutte le società di Serie A ha un ...L'anno scorso c'era stato qualcosa con la, due anni fa con l'Inter era quasi fatta. Questa ... Il Liverpool poi ha fatto un grande lavoro, non conosco i loroma hanno fatto acquisti ...È iniziata la caccia della Juventus ad un nuovo secondo portiere in vista della prossima stagione. Mattia Perin, infatti, non è certo della permanenza a Torino e potrebbe presto lasciare vuota la ...Tutto è da vedere. Però, come ha rivelato l'esperto di calciomercato, Nicolò Schira, sul suo profilo Twitter: "Uno scout della Juventus era oggi a Genova per monitorare il terzino Andrea Cambiaso ...