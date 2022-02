Inter, Inzaghi studia le mosse per la Champions: Sanchez titolare? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le ultime in vista del match di Champions League tra Inter e Liverpool: ballottaggio tra Sanchez e Lautaro in attacco Alexis Sanchez verso il sorpasso su Lautaro Martinez. L’attaccante cileno, stando a Sky Sport, avrebbe praticamente scavalcato il ‘Toro’ in vista del match di Champions League tra Inter e Liverpool. Al fianco di Dzeko, quindi, dovrebbe esserci Sanchez anche se non è ancora detta l’ultima parola. Inzaghi scioglierà definitivamente i dubbi su chi mandare in campo solo a ridosso del match L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le ultime in vista del match diLeague trae Liverpool: ballottaggio trae Lautaro in attacco Alexisverso il sorpasso su Lautaro Martinez. L’attaccante cileno, stando a Sky Sport, avrebbe praticamente scavalcato il ‘Toro’ in vista del match diLeague trae Liverpool. Al fianco di Dzeko, quindi, dovrebbe essercianche se non è ancora detta l’ultima parola.scioglierà definitivamente i dubbi su chi mandare in campo solo a ridosso del match L'articolo proviene da Calcio News 24.

