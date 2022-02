In Europa il potere è donna Il messaggio di Lagarde | von der Leyen e Metsola | «Dedicato a ogni ragazza | credeteci»

(Di lunedì 14 febbraio 2022) A Strasburgo, nella giornata celebrativa dei 20 anni dell’euro, la presidente del Parlamento europeo, Roberta, ha incontrato la numero uno della Bce, Christinee la presidente della Commissione Europea, Ursula von der. Per la prima volta nella storia dell’Unione Europea tre donne, tutte conservatrici, sono alla guida delle principali istituzioni europee, eccezion fatta per il Consiglio Europeo, guidato da Charles Michel. E prima della sessione plenaria dell’rlamento, le tre numero uno dell’Ue hanno voluto condividere sui social una foto dell’incontro, sottolineando la portata del cambio di passo verso la parità di genere. «Per la prima volta tre istituzioni europee sono guidate simultaneamente da donne: sono onorata di essere una di loro», ha twittato la presidente della Bce, ...

Advertising

marcuspascal1 : RT @AntScibilia: Immaginiamo che l'Europa sia dotata di un esercito comune. Nella situazione geopolitica attuale con i singoli stati europe… - gabrielecatania : sullo stesso piano la condotta molto aggressiva di Putin (un dittatore reazionario di destra, al potere dal 2000) e… - VaniaDelli : RT @Simo_Cardellini: La situazione ucraina è un'altra dimostrazione del fatto che l'Europa deve aumentare il suo potere politico nel mondo… - kovacs65192495 : 1 sono in terreno proprio, 2 la Nato è forza militare. - E' oggettivamente confronto contrasto di potere politico-m… - LapoPiero : RT @skipper_66: Quanti danni ha fatto all'Italia la lotta a @matteorenzi.Grumi di potere che hanno combattuto chi realmente voleva cambiare… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa potere

Open

... salvopoi dire " si spera - di avere sventato il peggio. Per capire la questione ucraina, ... pretende una sorta di cuscinetto tra sé e l'Alleanza, attualmente rappresentato indalla ...... "Gli Stati Uniti possono esercitare il lorodi dissuasione, è sempre stato così. Non so ... una zona che funge da zona cuscinetto nei confronti dell'. Se facessimo un'analisi, dalle guerre ...I problemi che l’Europa aveva di fronte allora ... reazione alla crescente invadenza di un potere impersonale mosso da obiettivi estranei alle effettive condizioni e bisogni, cui ci si piega solo ...Più del 75% sono favorevoli, in generale, all’integrazione, gli euroscettici «duri e puri» (quelli che manifestano un’opposizione di principio all’Unione europea) sono scesi al 4%; il restante 21% ...