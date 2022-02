Il furgone impazzito esce di strada e si schianta contro un albero: muore un ragazzo di 16 anni, ferito il conducente (Di lunedì 14 febbraio 2022) SERRA DE' CONTI - Tragedia questa mattina a Serra de' Conti , dove un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente avvenuto in via Fornace . Per cause in fase di accertamento l'autista di un furgone ha ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 14 febbraio 2022) SERRA DE' CONTI - Tragedia questa mattina a Serra de' Conti , dove undi 16è morto in un incidente avvenuto in via Fornace . Per cause in fase di accertamento l'autista di unha ...

Ultime Notizie dalla rete : furgone impazzito Il furgone impazzito esce di strada e si schianta contro un albero: muore un ragazzo di 16 anni, ferito il conducente SERRA DE' CONTI - Tragedia questa mattina a Serra de' Conti , dove un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente avvenuto in via Fornace . Per cause in fase di accertamento l'autista di un furgone ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un albero nel campo adiacente alla carreggiata. Uno schianto fatale che non ha lasciato scampo ad un ragazzo di 16 anni che si trovava ...

Furgone impazzito a Cantù Travolto un pensionato - Cronaca, Cantù Attimi di panico questa mattina in piazza Garibaldi a Cantù, quando un furgoncino lasciato in sosta dal conducente che stava effettuando alcune consegne ha iniziato a scendere in retromarcia verso la ...

