I dati sul coronavirus in Italia di oggi | lunedì 14 febbraio

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 28.630 casi positivi dae 281 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 17.223 (27 in meno di ieri), di cui 1.173 nei reparti di terapia intensiva (17

riccardo_fra : 'Draghi sul superbonus sbaglia. Il suo è uno sbaglio grave perché a commetterlo è lui che deve il suo meritato pres… - RaiNews : Dal primo giugno 2020 a ieri, secondo i dati dell'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), nella città di Milano…

E gli ultimi dati Eurostat sul tema rivelano, per esempio, che il 55% delle aziende ha avuto difficoltà a reclutare specialisti IT nel corso del 2019. È quindi fondamentale riuscire a trattenere i ... Questi i dati dell'Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali (Agenas) aggiornati al 13 ... aggiornato al primo febbraio 2022 e pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Anche se le nuove ... Dal 15 febbraio diventa obbligatorio - per chi ha più di 50 anni - mostrare il Green pass rafforzato sul luogo di lavoro. Chi si sottrae rischia una sanzione dai 600 ai 1.500 euro; sarà inoltre ...