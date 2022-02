Giuseppe Lenoci, lo studente di 16 anni morto in un incidente stradale durante lo stage (Di lunedì 14 febbraio 2022) Giuseppe Lenoci, studente di 16 anni originario di Monte Urano, vicino Fermo, è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è morto mentre svolgeva lo stage nell’ambito di un percorso di alternanza scuola-lavoro. Si trovava in orario di lavoro a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica, seduto al posto del passeggero, quando il mezzo è finito fuori strada e ha urtato contro un albero a Serra de’ Conti, vicino Ancona. Il guidatore, un uomo di 37 anni, è rimasto ferito e si trova all’Ospedale di Torrette in gravi condizioni, è stato sbalzato fuori dal furgone ed è caduto a diversi metri di distanza. Per il 16enne invece non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022)di 16originario di Monte Urano, vicino Fermo, è rimasto coinvolto in uned èmentre svolgeva lonell’ambito di un percorso di alternanza scuola-lavoro. Si trovava in orario di lavoro a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica, seduto al posto del passeggero, quando il mezzo è finito fuori strada e ha urtato contro un albero a Serra de’ Conti, vicino Ancona. Il guidatore, un uomo di 37, è rimasto ferito e si trova all’Ospedale di Torrette in gravi condizioni, è stato sbalzato fuori dal furgone ed è caduto a diversi metri di distanza. Per il 16enne invece non c’è stato nulla da fare: èsul colpo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del ...

